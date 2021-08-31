Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 августа 21:38
21:36
Весь мир
Премьер ЦАР оценил успехи крупной сельскохозяйственной компании Palme d'Or
21:34
Политика
Странную реакцию Байдена на вопрос об Афганистане объяснили в России
21:34
Весь мир
Бойцы ЦАР научились пользоваться основными приложениями пакета Microsoft Office
21:33
Весь мир
Власти заявили об экономическом спаде в Канаде
21:25
Общество
Известный фотограф и блогер Крыма поделился советами с начинающими путешественниками
21:21
Общество
Психолог Исаев объяснил, что поможет забыть прошлые отношения
21:07
Экономика
Певец Эмин Агаларов пожаловался на падение прибыли своих торговых центров
21:06
Экономика
Зеленский не оценил «чистоту» российского газа
21:04
Шоу-бизнес
Мария Голубкина пристыдила Аллу Пугачеву и Филиппа Киркорова
21:02
Весь мир
Алжир и Россия обсудили укрепление военного сотрудничества
Все новости

Зеленский не оценил «чистоту» российского газа
Экономика
Зеленский не оценил «чистоту» российского газа
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Вашингтон, 31 августа. Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм назвал российский газ «самым грязным в мире».

Свою точку зрения Зеленский обосновал, заявив о наличии выбросов метана при добыче и транзите сырья из России, а также отметив манипуляции, которые якобы есть в стране, передает слова украинского лидера сайт офиса президента.

В процессе встречи были подняты темы энергетической безопасности Украины и региона. Была констатирована общность подходов Киева и Соединенных Штатов касательно рисков, которые представляет «Северный поток — 2» для Украины, заявил Зеленский.

Немецкий посол в России Геза Андреас фон Гайр ранее сообщил о скором завершении строительства российского газопровода «Северный поток — 2». По его словам, осталось проложить всего несколько километров трубопровода.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Зеленский не оценил «чистоту» российского газа
зеленский газ северный поток - 2
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru