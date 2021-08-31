Зеленский не оценил «чистоту» российского газа

Вашингтон, 31 августа. Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм назвал российский газ «самым грязным в мире».

Свою точку зрения Зеленский обосновал, заявив о наличии выбросов метана при добыче и транзите сырья из России, а также отметив манипуляции, которые якобы есть в стране, передает слова украинского лидера сайт офиса президента.

В процессе встречи были подняты темы энергетической безопасности Украины и региона. Была констатирована общность подходов Киева и Соединенных Штатов касательно рисков, которые представляет «Северный поток — 2» для Украины, заявил Зеленский.

Немецкий посол в России Геза Андреас фон Гайр ранее сообщил о скором завершении строительства российского газопровода «Северный поток — 2». По его словам, осталось проложить всего несколько километров трубопровода.