Мария Голубкина пристыдила Аллу Пугачеву и Филиппа Киркорова

Москва, 31 августа. Актриса Мария Голубкина жестко раскритиковала певицу Аллу Пугачеву и исполнителя Филиппа Киркорова. Звезда объяснила, почему артисты подходили друг другу.

Звезда российского кино Мария Голубкина регулярно делится с фанатами размышлениями на различные темы и реагирует на события в мире культуры и шоу-бизнеса. Недавно артистка неожиданно вспомнила о певице Алле Пугачевой. Голубкина обвинила Примадонну в отсутствии стыда, а затем отметила в Instagram, что артистка прекрасно сочеталась с бывшим мужем Филиппом Киркоровым.

«У современных женщин нет никакого стыда, а у мужчин — никакой совести. Я думаю, что это идеальное сочетание. У Аллы Пугачевой стыда никакого нет, да и у Филиппа Киркорова тоже. Потому что он как женщина», — объяснила актриса.

Недавно Голубкина также отреагировала на скандальные заявления актрисы Елены Прокловой, которая призналась, что столкнулась с домогательствами в 15 лет. Тогда артистка призналась, что не считает гением режиссера Олега Табакова, которого посчитали причастным к тем событиям, хотя его имя не называлось.

Ранее психолог Ольга Дандар оценила отношения Пугачевой с шоуменом Максимом Галкиным. Эксперт объяснила, счастлива ли Примадонна в браке с ведущим Первого канала.