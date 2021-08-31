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Для меня Макс — герой: блогер Манукян рассказал, почему так ждет фильм «Шугалей-3»
Общество
Для меня Макс — герой: блогер Манукян рассказал, почему так ждет фильм «Шугалей-3»
кадр из фильма «Шугалей-3»  / 

Блогер, общественный деятель Вадим Манукян рассказал, почему с таким нетерпением ждет премьеру фильма «Шугалей-3», которая состоится на канале НТВ в четверг, 2 сентября. Ранее на официальном YouTube-канале проекта появился трейлер третьей части боевика «Шугалей». Первые две части фильма уже завоевали заслуженный успех у зрителей, и тому есть причины, отметил в комментарии ФАН Вадим Манукян, который лично знаком с Шугалеем.

«Я с нетерпением жду выхода фильма «Шугалей-3», — говорит Манукян. — Рад, что продолжение будет доступно не только в кино — фильм сможет увидеть вся страна по ТВ. Главный герой фильма — Максим Шугалей — на мой взгляд, является прекрасным примером мужества и храбрости. Максим мог остаться в России и спокойно заниматься делами Фонда защиты национальных ценностей, но он выбрал другой путь. То, что я знаю о Шугалее, говорит, что он готов к продолжению пути, по которому еще совсем недавно шел в Ливии».

Манукян отметил, что, судя по трейлеру фильма, судьба снова забросила героя в эту африканскую страну, где он уже провел почти два года в страшной тюрьме «Митига». Но и то, что происходит с реальным Шугалеем прямо сейчас, не менее захватывающе, отмечает блогер.

«Сейчас, насколько я знаю по Telegram-каналу Максима, он в Афганистане, занимается там социологическими исследованиями и пытается понять, как на самом деле люди, только что избавившиеся от американцев, относятся к новым властям. Лично для меня Макс — герой, и я думаю, что не одинок в своем мнении об этом человеке», — подчеркнул Вадим Манукян.

Для меня Макс — герой: блогер Манукян рассказал, почему так ждет фильм «Шугалей-3»
кадр из фильма «Шугалей-3»  / 

По сюжету фильма «Шугалей-3» российский социолог Максим Шугалей (Кирилл Полухин) и его коллега-переводчик Самер Суэйфан (Олег Абалян) после долгого и мучительного плена в ливийской тюрьме наконец-то возвращаются в Россию. Но Ливия не отпускает Шугалея — узнав о новых страшных планах террористов, он отправляется в Египет, чтобы снова оказаться в гуще борьбы.

В фильме также сыграли Алексей Кравченко, Владимир Петров, Екатерина Решетникова и другие. Режиссер — Михаил Вассербаум, сценарист — Владимир Измайлов. Напомним, премьера фильма состоится на телеканале НТВ в четверг, 2 сентября. Начало — в 23:45.

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афганистан ливия манукян шугалей-3
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