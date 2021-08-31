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Алжир и Россия обсудили укрепление военного сотрудничества
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Алжир и Россия обсудили укрепление военного сотрудничества
Весь мир
Алжир и Россия обсудили укрепление военного сотрудничества
pixabay.com/PD  / 

Алжир, 31 августа. Начальник штаба армии АНДР Саид Шанегриха обсудил с заместителем министра обороны России Александром Фоминым текущие вопросы военного сотрудничества между двумя государствами.

Переговоры, состоявшиеся в столице Алжира, касались путей дальнейшего укрепления отношений, сообщается в заявлении оборонного ведомства североафриканской республики. Стороны также обменялись мнениями по вопросам, представляющим общий интерес, и обсудили «определяемые международной и региональной повесткой многомерные геополитические изменения», которые привели к возникновению новых вызовов и реальных угроз, влияющих на безопасность и мир.

Россия является традиционным поставщиком оружия в Алжир со времен СССР. Две страны подписали соглашение о стратегическом партнерстве в 2001. В ходе визита президента РФ Владимира Путина в североафриканскую республику в 2006 государства заключили масштабную сделку на сумму около 7 млрд долларов. Контракт явился частью плана бывшего лидера Абдельазиза Бутефлики модернизировать армию. Его подписанию к тому же способствовало повышение мировых цен на нефть, что давало Алжиру как одному из крупнейших нефтедобывающих государств возможность вкладывать средства в развитие оборонной отрасли.

Местные эксперты считают, что армия АНДР после многолетней реализации импорта современных систем вооружений, в том числе из России, достигла качественного превосходства на региональном уровне. Аналитики объясняют это политикой увеличения расходов на оборону и безопасность до более чем 10 млрд долларов в год.

Программа модернизации осуществляется в воздушных, сухопутных и морских силах, а также затрагивает проекты по развитию военной промышленности и передачу некоторых производств в ведение Минобороны, как, например, произошло в рамках партнерского соглашения с Германией и ОАЭ по созданию боевых машин.

В свете текущих угроз региональной безопасности, кризисов в Ливии и Мали Алжир все больше полагается на российское качественное оружие, особенно в области ракетных установок, танков и новейших боевых самолетов. Государство также наращивает мощь ВМС благодаря импорту из России передовых подводных лодок.

Ранее Министерство обороны РФ объявило о своем намерении развивать сотрудничество с Алжиром. Представитель ведомства Александр Фомин сообщил об этом по итогам встречи с начальником штаба ВС Саидом Шанегрихой.

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