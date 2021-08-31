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Работавший с Энрике Иглесиасом пиар-менеджер рассказал об алкогольной зависимости МакSим
Шоу-бизнес
Работавший с Энрике Иглесиасом пиар-менеджер рассказал об алкогольной зависимости МакSим
Global Look Press  /  Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Москва, 31 августа. Звездный пиар-менеджер Иван Ирбис, известный по работе с певцом Энрике Иглесиасом, рассказал правду о состоянии здоровья певицы Марины Максимовой (МакSим).

Работавший со звездами эксперт заявил, что долгое время исполнительница хита «Трудный возраст» страдает от серьезной зависимости. По его словам, она даже позволяла себе появляться в нетрезвом виде перед аудиторией.

«На самом деле ни для кого не секрет, что все ее проблемы связаны со злоупотреблением алкоголем. Даже на своих концертах она выходила на сцену пьяная», — сообщил менеджер в беседе с корреспондентом издания «Экспресс-газета».

Пиарщик рассказал, что несколько лет назад сам стал свидетелем пристрастия артистки. В одном из московских клубов во время выступления Максимовой ей постоянно подносили бокал, до краев наполненный алкоголем. Со сцены звезду уводили уже в нетрезвом состоянии. Положение артистки во время болезни Ирбис сравнил со старой детской сказкой.

«Мне кажется, МакSим оказалась в положении пастушка из детской сказки, который пугал народ ложными сообщениями про волков и добился того, что, когда волки действительно появились, никто не пришел ему на помощь», — отметил пиарщик.

Работавший с Иглесиасом менеджер отметил, что сотрудники певицы пытались скрыть от общественности ее зависимость, но некоторые сведения все же просочились. Он надеется, что звезда все же найдет в себе силы выкарабкаться из проблем.

Ранее представитель артистки Маргарита Соколова рассказала о состоянии МакSим после комы. Она заявила, что звезда с трудом передвигается и очень медленно восстанавливается.

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Все новости / Шоу-бизнес / Работавший с Энрике Иглесиасом пиар-менеджер рассказал об алкогольной зависимости МакSим
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