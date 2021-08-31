Российская команда взяла верх в полуфинале первого дивизиона «Танкового биатлона»

Москва, 31 августа. Российская команда выиграла полуфинальную эстафету первого дивизиона «Танкового биатлона» на Международных армейских играх 2021 года.

Сообщается, что танкисты из РФ заняли первое место с результатом 1 час 36 минут 16 секунд. Также в первом полуфинале соревнований участвовали китайская, казахстанская и азербайджанская команды.

Экипаж из КНР пришел к финишу вторым за 1 час 39 минут 37 секунд. За ним следует сборная Казахстана с результатом 1 час 45 минут 7 секунд. Четвертое место досталось Азербайджану.

Незадолго до этого завершился заезд эстафеты второго дивизиона «Танкового биатлона». Первое место на нем заняла сборная Киргизии со временем 2 часа 23 минуты 11 секунд. Второй пришла команда Таджикистана, ее время 2 часа 38 минут 37 секунд.

Ранее сообщалось, что военные водолазы из России и Ирана заняли первое место в конкурсе «Глубина-2021» на АрМИ-2021. В то же время под Рязанью стартовал третий этап конкурса армейских игр «Тактический стрелок», передает RT.