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Российская команда взяла верх в полуфинале первого дивизиона «Танкового биатлона»
Армия
Российская команда взяла верх в полуфинале первого дивизиона «Танкового биатлона»
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Союстов

Москва, 31 августа. Российская команда выиграла полуфинальную эстафету первого дивизиона «Танкового биатлона» на Международных армейских играх 2021 года.

Сообщается, что танкисты из РФ заняли первое место с результатом 1 час 36 минут 16 секунд. Также в первом полуфинале соревнований участвовали китайская, казахстанская и азербайджанская команды.

Экипаж из КНР пришел к финишу вторым за 1 час 39 минут 37 секунд. За ним следует сборная Казахстана с результатом 1 час 45 минут 7 секунд. Четвертое место досталось Азербайджану.

Незадолго до этого завершился заезд эстафеты второго дивизиона «Танкового биатлона». Первое место на нем заняла сборная Киргизии со временем 2 часа 23 минуты 11 секунд. Второй пришла команда Таджикистана, ее время 2 часа 38 минут 37 секунд.

Ранее сообщалось, что военные водолазы из России и Ирана заняли первое место в конкурсе «Глубина-2021» на АрМИ-2021. В то же время под Рязанью стартовал третий этап конкурса армейских игр «Тактический стрелок», передает RT.

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россия танковый биатлон арми-2021
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