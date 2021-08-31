«Шутить над страной или народом — нельзя»: Придыбайло очертил границы юмора со сцены

Санкт-Петербург, 31 августа. Журналист RT Константин Придыбайло обсудил в пресс-центре Медиагруппы «Патриот», как наказывать русофобов и «шутников». Тема стала актуальной после истории с Идраком Мирзализаде.

Учитывая, что на Западе даже представителей меньшинств, к примеру, обижать нельзя, Россия может ввести новый тренд. Защиту русских, которые являются большинством, прокомментировал журналист телеканала RT Константин Придыбайло.

«Да, мы долго терпели. И сейчас мы спокойно относимся к нападкам со стороны, но когда нападают изнутри — это начало конца и с этим нужно бороться», — убежден спикер.

По словам Придыбайло, разложение внутри России — это то, чего ждут на Западе. Также корреспондент заявил, что запрещать русофобам въезд в Россию он бы не стал.

«Запрещать въезд не нужно, это ограничивает свободу, но я бы прятал этих людей <...> Пусть они приезжают, своими глазами посмотрят, как на самом деле», — добавил спикер.

Константин Придыбайло высказался и по ситуации со стендап-комиком Идраком Мирзализаде. По мнению журналиста RT, допустимо шутить над властью, дорогами, а шутить над страной или народом — нельзя.