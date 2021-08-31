Аналитик Купцикевич оценил перспективы рубля на осень

Москва, 31 августа. Доллар в грядущем сезоне окажется на перепутье, убежден ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич.

Эксперт Александр Купцикевич поделился в комментарии «Российской газете» своим мнением о возможном движении доллара и рубля осенью. С его точки зрения, ближайшее будущее покажет, как американская валюта поведет себя в дальнейшем.

Федеральная резервная система США, с одной стороны, опережает другие центробанки, потому что Вашингтону удалось реабилитировать собственную экономическую систему быстрее, чем это сделали другие государства из «Большой семерки». С другой стороны, преимущество Соединенных Штатов здесь не столь очевидно, подчеркивает аналитик.

Например, Российская Федерация восстановилась и вышла на показатели, демонстрируемые до распространения COVID-19 уже через пять кварталов после начала пандемии коронавируса. Центробанк России целенаправленно занимается повышением базовой ставки с начала 2021 года.

Купцикевич считает, что сложившаяся конъюнктура напоминает начало XXI века. Тогда деньги развивающихся стран наращивали популярность в течение восьми лет. По этой причине экономист ждет ослабления доллара по отношению к национальной валюте до 71 или 72 рублей. Федрезерв, убежден Купцикевич, сохранит рыночные стимулы, боясь спровоцировать радикальные изменения.

Альтернативный прогноз по рублю представила старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. Она объяснила, почему прозрачность курса Банка России является залогом стабильности для российской валюты.