Древнейшие свидетельства существования пива обнаружены при раскопках в Китае

Пекин, 31 августа. Керамические сосуды со следами пивного напитка возрастом девять тысяч лет обнаружены во время археологических раскопок в Китае.

В кургане, где также находилось два человеческих скелета, ученые обнаружили расписные керамические горшки, украшенные абстрактными узорами. Находка стала сенсацией, так как подобные артефакты не находили ранее. Полный текст статьи опубликован в журнале PLOS ONE.

Некоторые из сосудов имеют небольшой диаметр и идеально подходят для того, чтобы их было удобно держать одной рукой. Чтобы подтвердить, что они использовались именно для распития алкоголя, специалисты изучили остатки крахмала и фенолитов с внутренней поверхности.

Согласно результатам, пробы содержат микробные плесень и дрожжи. Именно эти вещества необходимы для брожения пива. Они не встречаются в почве или в других органических продуктах.

Как ранее сообщалось, российские археологи обнаружили предметы быта древних жителей Нижнего Приобья. Им удалось идентифицировать несколько капель древнего металла и элементы подвески из бронзы.