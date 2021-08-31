Бастрыкин взял на личный контроль расследование ДТП с подростками в Струнино

Владимир, 31 августа. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил главному следователю Владимирской области Артему Кулакову провести проверку по факту ночного ДТП с подростками в Струнино.

Также известно, что местное следственное управление СК РФ получило задачу установить причины и условия, которые способствовали дорожному происшествию, а после доложить о результатах проверки руководству Следкома.

Напомним, авария произошла в ночь на 30 августа в городе Струнино Александровского района региона. Водитель отечественной легковушки врезался в дерево, после чего автомобиль загорелся. За рулем находился молодой человек 2003 года рождения без прав на управление транспортным средством. В салоне также были двое подростков 2005 и 2006 годов рождения. Их с травмами доставили в больницу. У одного из пострадавших диагностировали перелом шейного отдела позвоночника, парень находится в состоянии глубокой комы.