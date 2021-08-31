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Правительство Ливии призвали расследовать преступления боевиков в Тархуне
Весь мир
Правительство Ливии призвали расследовать преступления боевиков в Тархуне
Федеральное агентство новостей  / 

Триполи, 31 августа. Старейшины племен Тархуны потребовали, чтобы переходное Правительство национального единства (ПНЕ) расследовало преступления, совершенные контролирующими город боевиками 444-й бригады специального назначения сил западного региона.

По словам очевидцев, вооруженные бандиты нападали на граждан, стреляли и поджигали машины. Кроме того, насильно выводили людей из домов, чтобы отдать захваченное жилье тем, кто лояльно относится к силам западного региона.

Боевики терроризируют коренное население Тархуны, поддержавшее Ливийскую национальную армию. Осада города подразумевает систематическое отключение водоснабжения, электричества, сотовой связи и интернета, а также аресты граждан на основании политических убеждений и социальной идентичности.

Национальная комиссия по правам человека в североафриканской стране (NCHRL) назвала осаду Тархуны преступлением против человечности, которое нарушает международное гуманитарное право. Официальный представитель ЛНА генерал-майор Ахмад аль-Масмари отметил, что поддерживаемые Анкарой боевики грабят Тархуну. По его словам, турецкие беспилотники нацелились на город и это в дополнение к обстрелам из тяжелой артиллерии в районе, который полон гражданских лиц.

Ранее ливийские племена обвинили Анкару в распространении терроризма в североафриканских странах. По их словам, республика не только содействует боевикам, но и отправляет загруженные наемниками самолеты в Ливию и Тунис. Примечательно, что президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей ранее предупреждал о вероятной активизации террористов и формировании новой зоны нестабильности в стране.

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ливия
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