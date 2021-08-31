В Китае назвали три причины поражения США в Афганистане

Пекин, 31 августа. Военная операция США в Афганистане растянулась на долгие 20 лет и завершилась безоговорочным поражением американцев, пишет издание China Military.

Вечером 30 августа последние подразделения ВС США покинули Кабул, после чего местный аэропорт заняли члены движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная на территории РФ). Китайские аналитики отметили, что афганская миссия обернулась для американцев «глобальным посмешищем». Они назвали три причины такого развития событий.

Прежде всего, США слишком сильно верили в собственную гегемонию. Со времен окончания Второй мировой войны они проводили одну интервенцию за другой, вели «прокси-войны» и финансировали лояльных политиков за рубежом.

«Везде, где царят беспорядки, разруха и ведутся постоянные войны, там присутствует Америка», — подчеркивают авторы статьи.

Естественно, международному сообществу такая практика порядком надоела. Из этого вытекает вторая причина американского провала в Афганистане. Противоречивые военные операции США попросту «не находят поддержки в мире».

Наконец, третья причина заключается в неумении вашингтонских элит учиться на собственных ошибках. Аналитики напомнили, что афганский провал не стал прецедентом. Схожая ситуация была во Вьетнаме. Затем США развязали войну в Ираке, который стал «черной дырой» для американского бюджета.

«Для человека, держащего молоток, все выглядит как гвоздь. Навязывая военное вмешательство по всему миру, США подобны гиганту с молотком, который ищет гвозди повсюду, но никогда не задумывается, почему их так много», — заключили в China Military.

Как сообщает RT, после вывода американских войск из Афганистана талибы провозгласили независимость республики. В «Талибане» уверены, что благополучие афганцев никогда не интересовало Вашингтон. США всего лишь создали базу для «проникновения» в другие страны региона.

1 Организация запрещена на территории РФ.