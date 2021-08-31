Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 августа 21:37
21:36
Весь мир
Премьер ЦАР оценил успехи крупной сельскохозяйственной компании Palme d'Or
21:34
Политика
Странную реакцию Байдена на вопрос об Афганистане объяснили в России
21:34
Весь мир
Бойцы ЦАР научились пользоваться основными приложениями пакета Microsoft Office
21:33
Весь мир
Власти заявили об экономическом спаде в Канаде
21:25
Общество
Известный фотограф и блогер Крыма поделился советами с начинающими путешественниками
21:21
Общество
Психолог Исаев объяснил, что поможет забыть прошлые отношения
21:07
Экономика
Певец Эмин Агаларов пожаловался на падение прибыли своих торговых центров
21:06
Экономика
Зеленский не оценил «чистоту» российского газа
21:04
Шоу-бизнес
Мария Голубкина пристыдила Аллу Пугачеву и Филиппа Киркорова
21:02
Весь мир
Алжир и Россия обсудили укрепление военного сотрудничества
Все новости

Фигурантам дела об убийстве экс-главы дагестанского села продлили арест
Происшествия
Фигурантам дела об убийстве экс-главы дагестанского села продлили арест
pixabay.com  /  Ichigo121212

Махачкала, 31 августа. Суд принял решение продлить арест двум сотрудникам Росгвардии, которые обвиняются в убийстве бывшего руководителя села Новокули.

Суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей в отношении Курбанова Салмана Муслиновича и Курбана Сулеймана Муслиновича. Меру пресечения продлили до 3 ноября.

Земельный конфликт мог стать мотивом убийства бывшего главы дагестанского села Новокули Абакара Капланова.Представители Росгвардии пообещали приложить все усилия, чтобы расследовать произошедшее. Ситуацию контролирует генерал-майор полиции Магомед Баачилов.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Фигурантам дела об убийстве экс-главы дагестанского села продлили арест
арест росгвардия махачкала
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru