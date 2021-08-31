Фигурантам дела об убийстве экс-главы дагестанского села продлили арест

Махачкала, 31 августа. Суд принял решение продлить арест двум сотрудникам Росгвардии, которые обвиняются в убийстве бывшего руководителя села Новокули.

Суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей в отношении Курбанова Салмана Муслиновича и Курбана Сулеймана Муслиновича. Меру пресечения продлили до 3 ноября.

Земельный конфликт мог стать мотивом убийства бывшего главы дагестанского села Новокули Абакара Капланова.Представители Росгвардии пообещали приложить все усилия, чтобы расследовать произошедшее. Ситуацию контролирует генерал-майор полиции Магомед Баачилов.