Психолог Исаев объяснил, что поможет забыть прошлые отношения

Не так давно блогер, телеведущая Анастасия Ивлеева рассталась со своим мужем — рэпером Алексеем Узенюком, более известным как Элджей. Теперь им предстоит раздел совместно нажитого имущества. В одном из интервью, которые публиковали многочисленные СМИ, артистка призналась, что хочет научиться не жить прошлым. История, случившаяся со звездными супругами, отнюдь не удел знаменитостей. Многие люди тяжело переживают расставания. В разговоре с ФАН психолог, сексолог Дмитрий Исаев объяснил, что поможет забыть прошлые отношения.

По словам эксперта, данный вопрос прежде всего зависит от того, как человек привык выстраивать свою жизнь.

«К сожалению, большинство людей меряет свою успешность прошлым, а не настоящим. Исходя из этого, у человека появляются разного рода проблемы. Прежде всего, они связаны с большими эмоциональными переживаниями. Фиксированность на них заставляет думать не о том, что происходит сейчас, а [о том,] что происходило в прошлом, насколько они были правы или насколько были неправы те, с кем произошло расставание», — говорит собеседник ФАН.

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В результате этой зацикленности человек не может переключиться и идти по жизни дальше. И, как отмечает психолог, до тех пор, пока человек не найдет некий новый потенциал для эмоциональных, позитивных впечатлений в настоящем, безусловно все мысли и сознание будут наполнены прошлым, которое в данном случае насыщено отрицательными переживаниями.

«Это заставляет думать человека, что будущее ничего хорошего не сулит. Этот дисбаланс, когда из прошлого есть только негатив и ничего нет, кроме воспоминаний и неверия в будущее, заставляет людей топтаться на месте», — говорит Исаев.

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Многие психологи утверждают, что новые увлечения, работа, встречи и хобби могут помочь забыть о расставании. Однако, по словам специалиста, чаще всего такой принцип не работает, так как люди получают советы, а не готовность и умение разобраться в том, что с ними происходит и что нужно делать.

«Человеку требуется время, чтобы все переработать. Эта переработка возможна только в идеологии с другим. В данном случае с профессиональным человеком, который направит и поможет разобраться в этом хитросплетении. Ясно, что люди все индивидуальны с точки зрения наполненности депрессивными или тревожными переживаниями и каждому нужно помогать индивидуально», — отмечает эксперт.

К сожалению, на сегодняшний день нет универсального решения, чтобы оправиться после расставания с любимым человеком. Единственный верный помощник в этом — время. Именно оно позволит пережить горе, утрату и даст возможность отпустить ситуацию. Психолог Исаев убежден, что только после этого начнется новый жизненный этап.

Ранее популярная телеведущая, журналист Ксения Собчак выступила в роли свахи для Анастасии Ивлеевой. Экс-кандидат в президенты России пригласила инста-диву в новое шоу «Осторожно, Собчак».