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Ольга Бузова рассказала, на что тратит заработанные миллионы
Шоу-бизнес
Ольга Бузова рассказала, на что тратит заработанные миллионы
instagram.com  /  @buzova86

Москва, 31 августа. Телеведущая Ольга Бузова раскрыла поклонникам бытовые подробности личной жизни. Звезда рассказала о ежемесячных расходах и подсчитала сумму своего дохода.

Экс-звезда телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова активно занята развитием карьеры и не боится попробовать себя в новых направлениях. Так, телеведущая дает концерты, ведет ТВ-шоу и уже пополнила труппу спектакля «Чудесный грузин», который вошел в репертуар МХАТа.

Недавно звезда объяснила, сколько зарабатывает благодаря работе в шоу-бизнесе, и раскрыла, на что уходят ее деньги. Об этом Бузова рассказала в Instagram.

«Ну, в общем смотрите. Мои затраты в месяц минимум на обеспечение меня, моей команды, семьи, творчества, родных — это минимум 5 млн рублей в месяц. Где-то 5. Точно эту сумму я уже зарабатываю, потому что я уже ее трачу», — поделилась телеведущая.

Помимо расходов на семью, звезда также готовится потратить еще десятки миллионов на свое новое шоу. Бузова призналась, что выбрала для мероприятия «Крокус Сити Холл», и все еще не знает, в какую сумму выльется сделка. Однако предварительные расчеты звезды указывают на сумму свыше 30 млн рублей.

Недавно МХАТ принял решение оставить постановку «Чудесный грузин» с участием Бузовой в репертуаре театрального сезона. Об этом сообщил худрук Эдуард Бояков.

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Все новости / Шоу-бизнес / Ольга Бузова рассказала, на что тратит заработанные миллионы
финансы бузова звезды
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