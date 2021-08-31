В ООН заявили о приближении гуманитарной катастрофы в Афганистане

Кабул, 31 августа. Надвигающуюся гуманитарную катастрофу в Афганистане спрогнозировали в Организации Объединенных Наций (ООН).

Сообщение поступило от генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Он выразил обеспокоенность тем, что в стране усугубляется гуманитарный и экономический кризисы. Также на следующей неделе планируется опубликовать перечень необходимой помощи для жителей государства.

Организация Объединенных Наций ранее заявила о планах продолжить деятельность в Афганистане после ухода войск США из страны. Об этом сообщил официальный представитель генсекретаря организации Стефан Дюжаррик.