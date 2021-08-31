Пенсионные накопления россиян увеличились до 3 трлн рублей

Москва, 31 августа. Объем пенсионных накоплений Негосударственных пенсионных фондов (НПФ) по итогам II квартала текущего года увеличился до 3 трлн рублей, говорится в материале Центробанка РФ.

С учетом пенсионных резервов, выросших до 1,5 трлн рублей, общий объем пенсионных средств составил 4,5 трлн рублей. Аналогичную динамику продемонстрировал и объем накоплений Пенсионного фонда России, увеличившись на 1,3% — до 2 трлн рублей.

Рост рынка акций стал ключевым драйвером увеличения объемов средств НПФ. При этом динамика долгового рынка, в инструменты которого вложены деньги пенсионных портфелей, оказывала сдерживающее влияние, подчеркнул российский регулятор.

Право на предпенсионные льготы определяются в каждом случае индивидуально, заявили ранее в Пенсионном фонде. С учетом изменения в законодательстве, граждане освобождаются от одного из имущественных и земельных налогов, а также получают выплату пенсионных накоплений в качестве соцподдержки.