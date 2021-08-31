Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 августа 21:36
21:34
Политика
Странную реакцию Байдена на вопрос об Афганистане объяснили в России
21:34
Весь мир
Бойцы ЦАР научились пользоваться основными приложениями пакета Microsoft Office
21:33
Весь мир
Власти заявили об экономическом спаде в Канаде
21:25
Общество
Известный фотограф и блогер Крыма поделился советами с начинающими путешественниками
21:21
Общество
Психолог Исаев объяснил, что поможет забыть прошлые отношения
21:07
Экономика
Певец Эмин Агаларов пожаловался на падение прибыли своих торговых центров
21:06
Экономика
Зеленский не оценил «чистоту» российского газа
21:04
Шоу-бизнес
Мария Голубкина пристыдила Аллу Пугачеву и Филиппа Киркорова
21:02
Весь мир
Алжир и Россия обсудили укрепление военного сотрудничества
20:56
Шоу-бизнес
Работавший с Энрике Иглесиасом пиар-менеджер рассказал об алкогольной зависимости МакSим
Все новости

Пенсионные накопления россиян увеличились до 3 трлн рублей
Экономика
Пенсионные накопления россиян увеличились до 3 трлн рублей
Федеральное агентство новостей

Москва, 31 августа. Объем пенсионных накоплений Негосударственных пенсионных фондов (НПФ) по итогам II квартала текущего года увеличился до 3 трлн рублей, говорится в материале Центробанка РФ.

С учетом пенсионных резервов, выросших до 1,5 трлн рублей, общий объем пенсионных средств составил 4,5 трлн рублей. Аналогичную динамику продемонстрировал и объем накоплений Пенсионного фонда России, увеличившись на 1,3% — до 2 трлн рублей.

Рост рынка акций стал ключевым драйвером увеличения объемов средств НПФ. При этом динамика долгового рынка, в инструменты которого вложены деньги пенсионных портфелей, оказывала сдерживающее влияние, подчеркнул российский регулятор.

Право на предпенсионные льготы определяются в каждом случае индивидуально, заявили ранее в Пенсионном фонде. С учетом изменения в законодательстве, граждане освобождаются от одного из имущественных и земельных налогов, а также получают выплату пенсионных накоплений в качестве соцподдержки.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Пенсионные накопления россиян увеличились до 3 трлн рублей
нпф выплаты пенсионные накоплени
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru