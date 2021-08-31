ДТП с участием микроавтобуса унесло жизни 11 человек на западе Индии

Нью-Дели, 31 августа. Не менее 11 человек погибли в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком в штате Раджастхан на западе Индии. Еще пятеро получили травмы.

Авария произошла на автотрассе вблизи района Нагаур. Все погибшие были паломниками из индийского штата Мадхья-Прадеш. Они возвращались после посещения святых мест.

Региональные сотрудники полиции выясняют причины произошедшего инцидента. Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования семьям и близким погибших в результате страшного ДТП.

В конце июля около 18 человек погибли из-за столкновения автобуса и грузовика в городе Барабанки на севере Индии, сообщал ФАН. Еще 19 человек были госпитализированы.