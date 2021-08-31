Банги, 31 августа. Начальник штаба лагеря Кассаи генерал-лейтенант Зефирин Мамаду поздравил офицеров ЦАР с получением орденов за боевые заслуги.

«Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера наградил наших военнослужащих. Позвольте мне поблагодарить его за ту огромную работу и усилия, которые он приложил. Мудрые решения лидера позволили нам выйти из состояния вооруженного конфликта», — заявил Мамаду.

С утверждением генерал-лейтенанта сложно не согласиться: именно укрепление сотрудничества с Россией спасло республику от страшной участи.

Консультативная поддержка отечественных инструкторов помогла национальной армии (FACA) разгромить основные силы конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC). Помощь Москвы поспособствовала возвращению ЦАР на путь мира и развития.

«По примеру офицеров, вписавших имена в историю страны, я призываю каждого солдата приложить максимальные усилия к защите Отечества! Это ремесло одно из самых благородных в мире. Оно требовательно и опасно, вы знаете об этом. Сейчас наши войска встают на ноги. Мы — основа порядка на всей территории республики».

Ранее военнослужащих поздравил генерал армии ЦАР Жан-Пьер Долле-Вая. Он напомнил им о главной миссии: защите мирных жителей, государственных институтах и целостности суверенных земель.