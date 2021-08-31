Офицер ВС ЦАР поздравил братьев по оружию с получением орденов от президента Туадера

Банги, 31 августа генерал армии Центральноафриканской Республики Жан-Пьер Долле-Вая поблагодарил лидера страны Фостен-Арканжа Туадера за награждение отличившихся в боях против радикалов военнослужащих.

Он обратился к присутствующим на церемонии с поздравительной речью.

«Для меня большая честь выступать от имени моих братьев по оружию. Ваше Превосходительство, господин президент, я хочу выразить нашу признательность за этот знак доверия. Военнослужащие республики — достойные сыны страны, и мы не пожалеем сил, чтобы оправдать Ваши ожидания», — поблагодарил главу ЦАР Вая.

Генерал напомнил присутствующим о главной задаче центральноафриканских вооруженных сил (FACA) — защите населения, госинститутов и целостности территории. Также он призвал товарищей проявить ответственность и с положенной доблестью выполнять обязательства перед родиной:

«Мужество, патриотизм и дух самопожертвования должны стоять во главе нашей армии. Соблюдение военной этики по-прежнему руководит нами при выполнении возложенных задач. Войска ЦАР станут образцом для подражания не только для соотечественников, но и для всего региона».

Ранее лидер республики вручил ордена отличившимся в бою офицерам. Награждение проходило в банкетном зале президентского дворца.