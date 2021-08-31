Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 августа 21:36
21:36
Весь мир
Премьер ЦАР оценил успехи крупной сельскохозяйственной компании Palme d'Or
21:34
Политика
Странную реакцию Байдена на вопрос об Афганистане объяснили в России
21:34
Весь мир
Бойцы ЦАР научились пользоваться основными приложениями пакета Microsoft Office
21:33
Весь мир
Власти заявили об экономическом спаде в Канаде
21:25
Общество
Известный фотограф и блогер Крыма поделился советами с начинающими путешественниками
21:21
Общество
Психолог Исаев объяснил, что поможет забыть прошлые отношения
21:07
Экономика
Певец Эмин Агаларов пожаловался на падение прибыли своих торговых центров
21:06
Экономика
Зеленский не оценил «чистоту» российского газа
21:04
Шоу-бизнес
Мария Голубкина пристыдила Аллу Пугачеву и Филиппа Киркорова
21:02
Весь мир
Алжир и Россия обсудили укрепление военного сотрудничества
Все новости

Политолог Бондаренко объяснил, почему «послушный» Зеленский устраивает США

  /   Обновлено: 31 августа 2021 20:22
Политика
Политолог Бондаренко объяснил, почему «послушный» Зеленский устраивает США
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Киев, 31 августа. «Рукопожатная» фигура президента Украины Владимира Зеленского вполне устраивает Соединенные Штаты, заявил директор фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко.

По словам политолога, американская сторона не стремится поменять Зеленского на кого-то другого, так как он их устраивает из-за своей «послушности». Таким образом, эксперт объяснил, почему «рукопожатность» украинского лидера подходит Вашингтону. Об этом он рассказал в беседе с изданием «Украина.ру».

«Зеленский — абсолютно послушная, прогнозируемая и рукопожатная фигура в Вашингтоне», — подчеркнул аналитик.

Помимо этого, Бондаренко отметил, что в 2014 году американская сторона попыталась сменить украинского лидера. Однако в результате США вызвали такой хаос, что ужаснулись последствиям, добавил эксперт.

Политолог заключил, что Вашингтон не рассматривает всерьез претензии Зеленского к президенту США Джо Байдену в вопросе строительства газопровода «Северного потока — 2». США просто игнорируют такие заявления, подчеркнул он.

Ранее бывший глава Украины Петр Порошенко в Telegram-канале посоветовал Зеленскому не повышать тон на встрече с Байденом. Он считает, что действующему лидеру стоит «установить хорошие личные отношения доверия с главой Белого дома», сообщала «Национальная служба новостей».

Стало известно, что рисунок с Зеленским и статуей Свободы вызвал возмущение в Сети. На картине президент изображен в постели с культовой американской скульптурой.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Политолог Бондаренко объяснил, почему «послушный» Зеленский устраивает США
украина сша зеленский бондаренко
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru