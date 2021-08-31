Политолог Бондаренко объяснил, почему «послушный» Зеленский устраивает США

Киев, 31 августа. «Рукопожатная» фигура президента Украины Владимира Зеленского вполне устраивает Соединенные Штаты, заявил директор фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко.

По словам политолога, американская сторона не стремится поменять Зеленского на кого-то другого, так как он их устраивает из-за своей «послушности». Таким образом, эксперт объяснил, почему «рукопожатность» украинского лидера подходит Вашингтону. Об этом он рассказал в беседе с изданием «Украина.ру».

«Зеленский — абсолютно послушная, прогнозируемая и рукопожатная фигура в Вашингтоне», — подчеркнул аналитик.

Помимо этого, Бондаренко отметил, что в 2014 году американская сторона попыталась сменить украинского лидера. Однако в результате США вызвали такой хаос, что ужаснулись последствиям, добавил эксперт.

Политолог заключил, что Вашингтон не рассматривает всерьез претензии Зеленского к президенту США Джо Байдену в вопросе строительства газопровода «Северного потока — 2». США просто игнорируют такие заявления, подчеркнул он.

Ранее бывший глава Украины Петр Порошенко в Telegram-канале посоветовал Зеленскому не повышать тон на встрече с Байденом. Он считает, что действующему лидеру стоит «установить хорошие личные отношения доверия с главой Белого дома», сообщала «Национальная служба новостей».

Стало известно, что рисунок с Зеленским и статуей Свободы вызвал возмущение в Сети. На картине президент изображен в постели с культовой американской скульптурой.