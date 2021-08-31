Настю Ивлееву разочаровали находки в спальне Ксении Собчак

Москва, 31 августа. Звезда проекта «Орел и решка» Настя Ивлеева провела видеоэкскурсию по дому телеведущей Ксении Собчак. Блогер поделилась впечатлениями от рум-тура.

Блогер Настя Ивлеева ненадолго примерила на себя образ знаменитой блондинки и побывала в ее доме. Поводом для неожиданной экскурсии послужило ее участие в YouTube-проекте телеведущей «Осторожно, Собчак!». Звезда пригласила блогера для обмена домами. Так, Собчак оказалась в квартире Ивлеевой, а ведущая шоу «Орел и решка» смогла побывать в апартаментах теледивы.

Блогер внимательно осмотрела спальню и ванную журналистки, но ее ожидания оказались обмануты. Ивлеева рассказала о находках в доме Собчак, которые оказались разочаровывающими.

«Думала, что комнатка у Ксении Анатольевны будет побогаче. Ксюша везде рыщет же, вибраторы находит. Нельзя упустить такую возможность, надо посмотреть, что у нее в шкафчиках. Вибратора нет. О, есть свечи для геморроя!» — поделилась телеведущая.

Одна из самых необычных находок ждала Ивлееву в ванной. Там блогер обнаружила совместное фото Собчак с актером Максимом Виторганом, сделанное во время их свадьбы.

В последний день лета Ксения Собчак стала гостьей на свадьбе рэпера Алишера Моргенштерна. Звезда выступила в качестве тамады и показала кадры с «выкупа невесты».