Спасателя убило молнией на популярном пляже в США

Вашингтон, 31 августа. Удар молнии убил спасателя и ранил шестерых человек на пляже в Нью-Джерси.

Инцидент произошел на одном из самых популярных пляжей Соединенных Штатов. Во время шторма сильным ударом молнии был убит 19-летний молодой мужчина, работающий на этом пляже спасателем.

Еще шесть человек, из них трое спасателей в возрасте от 15 до 56 лет, получили ранения разной степени тяжести, все они были доставлены в больницу с тошнотой и головокружением. Точное состояние пострадавших на данный момент неизвестно, но их жизни больше ничего не угрожает.

Губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи почтил память молодого человека в своем аккаунте в Twitter.

«Наши сердца с семьей и друзьями спасателя, убитого сегодня ужаснейшим ударом молнии на пляже в городке Беркли. Мы также молимся за полное выздоровление раненых», — написал он.

За последние дни в штате наблюдалось несколько штормов с молниями, а также сильными ливнями и порывистыми ветрами.