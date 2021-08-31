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Спасателя убило молнией на популярном пляже в США

  /   Обновлено: 31 августа 2021 20:19
Происшествия
Спасателя убило молнией на популярном пляже в США
pixabay.com

Вашингтон, 31 августа. Удар молнии убил спасателя и ранил шестерых человек на пляже в Нью-Джерси.

Инцидент произошел на одном из самых популярных пляжей Соединенных Штатов. Во время шторма сильным ударом молнии был убит 19-летний молодой мужчина, работающий на этом пляже спасателем.

Еще шесть человек, из них трое спасателей в возрасте от 15 до 56 лет, получили ранения разной степени тяжести, все они были доставлены в больницу с тошнотой и головокружением. Точное состояние пострадавших на данный момент неизвестно, но их жизни больше ничего не угрожает.

Губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи почтил память молодого человека в своем аккаунте в Twitter.

«Наши сердца с семьей и друзьями спасателя, убитого сегодня ужаснейшим ударом молнии на пляже в городке Беркли. Мы также молимся за полное выздоровление раненых», — написал он.

За последние дни в штате наблюдалось несколько штормов с молниями, а также сильными ливнями и порывистыми ветрами.

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