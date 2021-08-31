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ООН объявила о продолжении работы в Афганистане после ухода войск США

  /   Обновлено: 31 августа 2021 20:23
Армия
ООН объявила о продолжении работы в Афганистане после ухода войск США
pixabay.com

Нью-Йорк, 31 августа. Организация Объединенных Наций продолжит свою работу в Афганистане даже после ухода войск США из региона, объявил генсек ООН Стефан Дюжаррик.

Организация будет оказывать помощь афганцам. Специалисты поставляют медицинские и гуманитарные товары, однако требуется больше ресурсов, добавил Дюжаррик.

«Наши гуманитарные коллеги в Афганистане сообщают нам, что сегодня, тогда как (иностранные) армии убыли, ООН привержена тому, чтобы остаться в стране», — уточнил он.

Ранее сообщалось, что Совет Безопасности ООН 30 августа принял резолюцию 2593 по Афганистану. Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что во время голосования партнеры с Запада создали ситуацию с недостаточным количеством времени для обдумывания решения.

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