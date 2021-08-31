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В офисе Зеленского предложили сменить название страны на Русь-Украина

  /   Обновлено: 31 августа 2021 20:47
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Политика
В офисе Зеленского предложили сменить название страны на Русь-Украина
wikipedia.org  /  Wadco2 / CC BY-SA 4.0

Киев, 31 августа. Украине нужно дать новое имя, считает советник главы офиса президента страны Владимира Зеленского Алексей Арестович.

Представитель администрации президента предложил переименовать страну в Русь-Украину. По его словам, необходимо отобрать у России бренд «русских» и дать украинскому государству двойное название.

«Я бы сменил название государств, назвал бы нас Русь-Украина, двойное название сделал бы», — заявил политик.

Сотрудники офиса Зеленского работают над этим, сказал Арестович в интервью журналисту Роману Цимбалюку. Украина — это и есть Русь, добавил он.

Ранее Арестович обозначил условие наступления Киева на Донбасс. Политик отметил, что украинские власти не решатся на действия, которые приведут к гибели мирного населения.

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украина зеленский арестович
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