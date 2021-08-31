Солистка группы «Стрелки» создала петицию, чтобы отстранить Волочкову от работы с детьми

Москва, 31 августа. Певица Екатерина Любомская планирует привлечь к ответственности балерину Анастасию Волочкову за несоблюдение возрастных ограничений. Артистка выступила с требованиями в петиции.

Балерина Анастасия Волочкова оказалась на грани нового скандала после конфликта с соседями. Недавно в Сети появилась петиция, в которой изложены требования к артистке. Так, звезду призвали отказаться от привлечения детей к участию в концертной программе «Симфония добра». Кроме того, в выступлениях и песнях шоу Волочковой обнаружили сексуальный подтекст, который может нанести юным зрителям эмоциональную травму. Одним из авторов петиции оказалась солистка группы «Стрелки» Екатерина Любомская.

«Номера этого концерта в исполнении Волочковой, а также концертные костюмы имеют эротический, а подчас и откровенно-сексуальный характер. Так, в одном из номеров Волочкова А. Ю. появляется в черном кожаном костюме с металлическими заклепками и кожаных чулках», — сказано в петиции.

Авторы текста потребовали отстранить балерину от сотрудничества с детьми. Кроме того, они выразили надежду, что артистку привлекут к ответственности.

Недавно Волочкова попробовала нестандартно ответить на ссору с соседями. Они опубликовали фото, на котором запечатлено, как балерина справляет нужду на собственном участке. Звезда призвала фанатов присоединиться к «туалетному» флешмобу.