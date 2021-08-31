Химики придумали новую технологию для превращения молекул аммиака в водород

Москва, 31 августа. Исследователи в области химии сумели создать новый катализатор. Соединение способно обеспечить превращение аммиака в водород.

Разработка поможет обезопасить перевозку водорода на большие расстояния. По словам ученых, никелевый катализатор создан при помощи имида кальция. Вещество при низких температурах конвертирует аммиак. Химики обнаружили, что наличие имида кальция приводит к улучшению характеристик катализатора.

Авторы научной работы совершили необходимые вычисления и провели изотопную маркировку. Это помогло понять процессы, которые происходили на поверхности усиливающего соединения во время эксперимента, сообщает издание Phys.org.

Ранее химики из США придумали новый «зеленый» синтез нейлона. Специалисты разработали новую методику синтеза материала, которая не требует катализаторов из цинка и других токсичных отходов.