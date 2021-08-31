Приятель убил проигравшего в шашки жителя Ижевска за отказ кукарекать

Ижевск, 31 августа. Житель Ижевска проиграл приятелю в шашки и должен был громко прокричать «кукареку» с балкона. Когда проигравший отказался кукарекать, победитель партии ударил его ножом в сердце.

Трагедия случилась в одной из квартир столицы Удмуртии, на улице 10-летия октября. Двое знакомых между собой мужчин собрались выпить алкоголь и поиграть в древнюю настольную игру, однако партия в шашки обернулась поножовщиной и гибелью одного из игроков, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

От полученного ножевого ранения соперник агрессивного ижевчанина скончался. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Материалы дела направлены в Индустриальный районный суд Ижевска, где его рассмотрят по существу.

Ранее жительница Нижнего Тагила убила мужа ножницами. За это женщине грозит 15 лет тюрьмы.