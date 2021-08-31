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Политолог Межевич предсказал, чем обернется поездка Зеленского в Вашингтон

  /   Обновлено: 31 августа 2021 20:50
Политика
Политолог Межевич предсказал, чем обернется поездка Зеленского в Вашингтон
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 31 августа. Доктор экономических наук, профессор кафедры европейских исследований Николай Межевич прокомментировал поездку президента Украины Владимира Зеленского в США.

На пресс-конференции, прошедшей в студии медиацентра «Патриот», Межевич объяснил, к чему приведут переговоры Зеленского с американским коллегой Джо Байденом. Он отметил, что на Украине на текущий момент существует одна серьезная проблема.

«Стратегическая проблема Украины — это Махновщина, гуляй поле, такое большое государственное гуляй поле. Решить проблему может и Москва, и Вашингтон, Берлин, но дальше что?» — рассуждает политолог.

На этой территории придется наводить порядок еще долгое время. Вряд ли это кому-то действительно нужно. Не стоит ожидать, что диалог Зеленского с Байденом закончится чем-то существенным, подчеркнул эксперт.

Политолог Межевич предсказал, чем обернется поездка Зеленского в Вашингтон
Global Look Press  / CNP / AdMedia

В вопросе компенсаций потерь Украины на фоне запуска «Северного потока — 2» ситуация будет развиваться таким же образом, предсказывает политолог реакцию США на просьбу Зеленского о компенсации.

«А Байден, когда проснется, спросит, за что? За какие грехи его страна задолжала Украине?» — иронизирует Межевич.

Вашингтон не собирается тратить собственные средства на Киев. В Белом доме изначально возложили эту миссию на европейские страны, резюмировал он.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал предстоящую встречу Зеленского и Байдена. Он выразил надежду, что администрация Белого дома сможет склонить украинского лидера к выполнению минских договоренностей.

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украина зеленский байден
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