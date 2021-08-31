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Рекордные продажи ноутбуков продолжают сохраняться на рынке России
Экономика
Рекордные продажи ноутбуков продолжают сохраняться на рынке России
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 31 августа. Продажи ноутбуков в августе повышаются рекордными для отечественного рынка темпами второй год подряд. Востребованность девайсов выросла на фоне удаленного режима работы и учебы.

Согласно представленным данным «М.Видео-Эльдорадо», объем розничной реализации составит около 350 тысяч устройств по итогам текущего месяца. В результате популярность ноутбуков увеличится на 30–35% в августе относительно средних показателей июня-июля, передает ТАСС.

Примерно 35% штучных продаж пришлось на ноутбуки стоимостью до 35 тысяч рублей, около 30% — на девайсы за 35–55 тысяч рублей. Компьютеры по цене в 55–85 тысяч рублей приобретают 22% российских пользователей. Наиболее производительные и премиальные модели от 85 тысяч рублей покупают 13% жителей страны.

Повысить производительность аппаратов можно за счет нового программного обеспечения Microsoft, которое будет доступно для установки 5 октября 2021 года. Переход на новую Windows 11 будет происходить постепенно.

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ноутбук продажи удаленная работа
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