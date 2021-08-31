Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 августа 21:35
21:34
Политика
Странную реакцию Байдена на вопрос об Афганистане объяснили в России
21:34
Весь мир
Бойцы ЦАР научились пользоваться основными приложениями пакета Microsoft Office
21:33
Весь мир
Власти заявили об экономическом спаде в Канаде
21:25
Общество
Известный фотограф и блогер Крыма поделился советами с начинающими путешественниками
21:21
Общество
Психолог Исаев объяснил, что поможет забыть прошлые отношения
21:07
Экономика
Певец Эмин Агаларов пожаловался на падение прибыли своих торговых центров
21:06
Экономика
Зеленский не оценил «чистоту» российского газа
21:04
Шоу-бизнес
Мария Голубкина пристыдила Аллу Пугачеву и Филиппа Киркорова
21:02
Весь мир
Алжир и Россия обсудили укрепление военного сотрудничества
20:56
Шоу-бизнес
Работавший с Энрике Иглесиасом пиар-менеджер рассказал об алкогольной зависимости МакSим
Все новости

«Это не совпадение»: правозащитники ЦАР обвинили ООН в махинациях с продлением санкций
Весь мир
«Это не совпадение»: правозащитники ЦАР обвинили ООН в махинациях с продлением санкций
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Банги, 31 августа. Специальный секретарь коалиции Beafrika Engagée Ванн Бата раскритиковал решение Совбеза ООН о сохранении оружейного эмбарго в отношении Центральноафриканской Республики.

«В первую очередь мы удивлены продлением ограничений для нашей страны. Боевики, сеющие хаос, хорошо вооружены, у них есть все необходимое оборудование. В это время правительственная армия сталкивается с трудностями. Если Совет безопасности ООН думает, что послабление с минометами поможет ситуации, то нам следует их расстроить.

Мы хотим, чтобы войска вооружились истребителями, ударными беспилотниками и другими современными средствами ведения борьбы. Все это необходимо для полного завершения зачистки территории, чтобы ни один даже самый удаленный населенный пункт не остался в руках нарушителей закона», — заявил деятель.

Благодаря обучению у российских инструкторов, национальная армия (FACA) разгромила основные силы конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC). Остатки членов бандформирований скрылись в удаленных частях республики и периодически предпринимают попытки нападений на окраинах ЦАР. Ликвидация боевиков осложнена тем, что бойцы FACA испытывают острую нехватку вооружения из-за ограничений ООН.

«Это не совпадение»: правозащитники ЦАР обвинили ООН в махинациях с продлением санкций
Федеральное агентство новостей  / Эрик Нгаба

Бата отметил странные стечения обстоятельств, которые предшествуют любому голосованию ООН по вопросу ограничений.

«Зачем Совбез ООН каждый раз продлевает эмбарго? Почему страны, называющие себя друзьями Центральноафриканской Республики, первыми призывают к сохранению санкций? Нельзя любить кого-то, с одной стороны, и желать ему смерти, с другой.

Кто-то стоит за действиями ООН. Каждый раз, когда приближается заседание Совета Безопасности, в стране происходит что-то страшное. Это не совпадение, а чья-то недобросовестная рука», — обратил внимание секретарь Beafrika Engagée.

Ранее против санкций выступил координатор гражданского движения «Национальная сеть по защите достижений мира» (RNSAP) Дэви Янник Анжидан.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / «Это не совпадение»: правозащитники ЦАР обвинили ООН в махинациях с продлением санкций
африка цар
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru