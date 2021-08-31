«Это не совпадение»: правозащитники ЦАР обвинили ООН в махинациях с продлением санкций

Банги, 31 августа. Специальный секретарь коалиции Beafrika Engagée Ванн Бата раскритиковал решение Совбеза ООН о сохранении оружейного эмбарго в отношении Центральноафриканской Республики.
«В первую очередь мы удивлены продлением ограничений для нашей страны. Боевики, сеющие хаос, хорошо вооружены, у них есть все необходимое оборудование. В это время правительственная армия сталкивается с трудностями. Если Совет безопасности ООН думает, что послабление с минометами поможет ситуации, то нам следует их расстроить.
Мы хотим, чтобы войска вооружились истребителями, ударными беспилотниками и другими современными средствами ведения борьбы. Все это необходимо для полного завершения зачистки территории, чтобы ни один даже самый удаленный населенный пункт не остался в руках нарушителей закона», — заявил деятель.
Благодаря обучению у российских инструкторов, национальная армия (FACA) разгромила основные силы конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC). Остатки членов бандформирований скрылись в удаленных частях республики и периодически предпринимают попытки нападений на окраинах ЦАР. Ликвидация боевиков осложнена тем, что бойцы FACA испытывают острую нехватку вооружения из-за ограничений ООН.
Бата отметил странные стечения обстоятельств, которые предшествуют любому голосованию ООН по вопросу ограничений.
«Зачем Совбез ООН каждый раз продлевает эмбарго? Почему страны, называющие себя друзьями Центральноафриканской Республики, первыми призывают к сохранению санкций? Нельзя любить кого-то, с одной стороны, и желать ему смерти, с другой.
Кто-то стоит за действиями ООН. Каждый раз, когда приближается заседание Совета Безопасности, в стране происходит что-то страшное. Это не совпадение, а чья-то недобросовестная рука», — обратил внимание секретарь Beafrika Engagée.
Ранее против санкций выступил координатор гражданского движения «Национальная сеть по защите достижений мира» (RNSAP) Дэви Янник Анжидан.