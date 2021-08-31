«Это не совпадение»: правозащитники ЦАР обвинили ООН в махинациях с продлением санкций

Банги, 31 августа. Специальный секретарь коалиции Beafrika Engagée Ванн Бата раскритиковал решение Совбеза ООН о сохранении оружейного эмбарго в отношении Центральноафриканской Республики.

«В первую очередь мы удивлены продлением ограничений для нашей страны. Боевики, сеющие хаос, хорошо вооружены, у них есть все необходимое оборудование. В это время правительственная армия сталкивается с трудностями. Если Совет безопасности ООН думает, что послабление с минометами поможет ситуации, то нам следует их расстроить.

Мы хотим, чтобы войска вооружились истребителями, ударными беспилотниками и другими современными средствами ведения борьбы. Все это необходимо для полного завершения зачистки территории, чтобы ни один даже самый удаленный населенный пункт не остался в руках нарушителей закона», — заявил деятель.