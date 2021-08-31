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Волков призвал «сломать» систему ДЭГ на фоне утечки базы данных «УГ»

  /   Обновлено: 31 августа 2021 20:29
Общество
Волков призвал «сломать» систему ДЭГ на фоне утечки базы данных «УГ»
Федеральное агентство новостей  / 

Команда Алексея Навального намерена оказать прямое деструктивное воздействие на систему выборов в России. В частности, Леонид Волков предложил своим сторонникам «сломать» систему дистанционного голосования.

На своем личном YouTube-канале бывший менеджер проектов ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; деятельность признана экстремистской и запрещена) разместил видеоролик, в котором подверг критике избирательную систему в России.

Главным образом Волков затронул тему дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Несмотря на востребованность в обществе и качественное программное обеспечение, оппозиционер заявил, что технология якобы может использоваться в интересах действующего правительства. При этом он умолчал, что основной формой участия в электоральном процессе останется голосование в привычном виде — граждане будут приходить на участки и опускать бюллетени в избирательные урны.

Волков призвал «сломать» систему ДЭГ на фоне утечки базы данных «УГ»
votesmart.appspot.com  / умное голосование

Наиболее примечательным моментом в ролике оппозиционера является прямой призыв взламывать систему дистанционного голосования. Под предлогом «спасения выборов» Волков призвал своих сторонников оказать деструктивное влияние на ДЭГ и понадеялся, что у кого-либо из них это получится.

«Кажется, единственный способ спасти выборы в Москве заключается в том, чтобы сломать к чертовой матери московскую систему электронного голосования. Сделать так, чтобы она не работала. Взломать или подвергнуть DDOS-атаке. <…> Я надеюсь, что среди тех, кто меня слушает и читает, найдутся те, кто рискнет и попробует что-то такое сделать», — сказал он.

Подобные заявления выглядят странно и дискредитируют команду Навального. Более того, этот призыв выглядит, как месть за недавний слив базы данных участников «Умного голосования».

Слова Волкова также можно интерпретировать как прямой призыв нанести вред российской избирательной системе, поскольку ДЭГ является легитимной инфраструктурой, криптография которой содержит протоколы тайного голосования. Иначе говоря, «откликнувшиеся» на призыв оппозиционера лояльные к ФБК лица могут намеренно нанести вред не только избирательной системе, но и конфиденциальности россиян, разместив их личные данные в открытом доступе.

Ранее ФАН обращал внимание, что на фоне блокировок медиаресурсов Навального в одном из интервью Волков продемонстрировал неуверенность в эффективности «Умного голосования».

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.

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выборы в госдуму навальный волков умное голосование
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