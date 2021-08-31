Стало известно о многомиллионном состоянии новой жены Прохора Шаляпина

Москва, 31 августа. Известный российский музыкант Прохор Шаляпин недавно женился на обеспеченной женщине. Его друг Георгий Кирьянов рассказал о многомиллионном состоянии Татьяны Девис.

Близкие артиста отмечают, что рядом с новой избранницей он наконец-то обрел свое счастье. Друг музыканта признался, что Девис довольно состоятельная женщина, владеющая многомиллионными особняками.

«Да, Татьяна богата. У нее дом в Монако за несколько миллионов долларов, дом в Мексике, в Лос-Кабосе, тоже немалых денег стоит», — поделился Кирьянов с корреспондентами kp.ru.

По словам собеседника издания, накануне свадьбы влюбленные планировали снять дом в Лас-Вегасе, где остались бы до января. Согласно планам Шаляпина и его пассии, в будущем этот дом за 2 миллиона долларов мог бы стать их собственностью. Кирьянов рассказал, что 42-летняя Девис имеет недвижимость в городах Канады и внушительный автопарк.

Ранее стало известно, что роскошная свадьба финалиста шестой «Фабрики звезд» закончилась печально. После пышного празднества новоиспеченная жена Шаляпина попала в больницу. Врачи диагностировали у нее коронавирус нового типа. Ее состояние остается стабильно тяжелым, о чем музыкант рассказал в эксклюзивном комментарии корреспондентам ФАН.