Атака добровольцев. Семь лет назад был освобожден аэропорт Луганска

При сочетании слов «аэропорт» и «Война в Донбассе» чаще всего вспоминают осаду аэропорта Донецка. Однако не менее важные события происходили в другой воздушной гавани Донбасса – Луганском. Ключевые событий вокруг него развернулись 31 августа 2014 года.

Град обреченный

Даже на общем фоне воюющего Донбасса Луганск летом 2014 года пережил мучительную осаду.

6 апреля отряд только зарождавшегося ополчения захватил управление СБУ, повстанцам достался арсенал. В течение нескольких недель шла медленная «раскачка», а со второй половине мая в области – уже республике – разгорались все более жестокие бои.

В июне и июле Луганск и соседняя Станица Луганская пережили жестокие воздушные удары по гражданским целям. В Луганске была поражена обладминистрация, погибли восемь человек, в Станице удар пришелся прямо по улице – были убиты еще 12. На земле началось наступление украинских войск – одна группировка прорывалась вдоль границы с Россией с юга, другая – шла с севера, пытаясь окружить сам Луганск. После падения Славянска 5 июля «Збройные силы» начали наступление по всему фронту.

Ополченцы, отчаянно отбиваясь, были вынуждены отступать к самому Луганску. Были оставлены Северодонецк и Лисичанск, и подразделения ВСУ постепенно продвигались к югу. В Луганске пропали водоснабжение, электричество, связь. Основная масса жителей была вынуждена бежать от войны. Сам город бессистемно обстреливала украинская тяжелая артиллерия. Потери ополчения от этих ударов были умеренными, чаще всего вообще отсутствовали, однако гражданское население было затерроризировано постоянными налетами.

wikipedia.org / Qypchak / CC BY-SA 3.0

Луганский аэропорт стал одной из ключевых точек противостояния. Поначалу украинское командование пыталось использовать его для доставки резервов. Предполагалось, что высаженные с самолетов боевые группы будут оттеснять ополчение от российской границы. В самом начале противостояния его заняли украинские десантники, и, казалось бы, пользуясь аэропортом, украинские силовики смогут достаточно легко рассечь ЛНР на части и разгромить.

Однако 14 июня ополченцы во время посадки сбили из ПЗРК военно-транспортный Ил-76. Погибли все 49 находившихся на борту – 40 солдат 25-й воздушно-десантной бригады и 9 членов экипажа. После этого украинские военные разочаровались в идее перебрасывать резервы прямо в аэропорт. Однако воздушная гавань осталась важной позицией. Аэропорт находится южнее Луганска, и контроль над ним позволял ВСУ держать город под угрозой окружения.

План украинских военных состоял в том, чтобы обойти Луганск с двух сторон, блокировать подход резервов ополчения, и уже тогда взять город штурмом. В середине июля в аэропорт прорвался усиленный батальон украинских военных с бронетехникой и артиллерией. С его территории начались обстрелы Луганска.

Луганский врач рассказывал:

Из аэропорта били в основном по Вваушу (так называется район города, где располагалось когда-то высшее военное училище штурманов), по дороге, ведущей в аэропорт, доставалось и больницам (областной, психиатрии, первой городской. медуниверситету, конной школе, и так далее).

Постепенно украинские войска охватывали Луганск с двух сторон. В середине августа город уже находился почти в окружении.

Федеральное агентство новостей / Виктор Сухоруков

Контрудар

Однако наступающие силовики столкнулись с со значительными проблемами. Фронт окружения вокруг Луганска не был плотным. Группировка в аэропорту усилилась, но требовала постоянного снабжения топливом, боеприпасами и продовольствием. Доставлять все это требовалось по дорогам под огнем повстанцев.

С другой стороны, ополчение значительно усиливалось – с одной стороны, благодаря донбассовцам, вступавшим в отряды, а с другой - за счет прибывающих из России добровольцев. Многие волонтеры из России уже имели богатый опыт боев в разнообразных горячих точках или службы в Российской армии, поэтому их боевая ценность была очень высокой, просто благодаря хорошей индивидуальной подготовке и способности действовать слаженными группами.

По ряду сообщений, операцию вокруг аэропорта вели бойцы, которых впоследствии некоторые источники стали называть «ЧВК Вагнера». Во второй половине августа началось деблокирование Луганска, сам аэропорт не был полностью изолирован, но украинские части в нем постоянно подвергались ударам тяжелого оружия. 16 августа ракетой «Града», попавшей прямо в бункер, убило сразу 10 украинских военных.

Однако противник продолжал упорно цепляться за аэропорт. Правда, в условиях уже идущего контрнаступления ополченцев эта позиция стала похожа на мышеловку. Решительный штурм начался утром 31 августа. Атаку предварял удар артиллерии, в том числе реактивной. РСЗО вообще были серьезным аргументом ополчения. Украинские солдаты по большей части сидели в бункерах еще советской постройки, однако технике – в основном легкобронированной – эти удары наносили страшный ущерб. Однако первыми не выдержали как раз лучше всех защищенные танкисты 1-й танковой бригады Украины – утром 31 августа они покинули аэропорт, оставив без поддержки пехоту. Оборона противника начала рассыпаться.

После удара артиллерии в аэропорт прорвались русские добровольцы. К полудню 31 числа бой шел уже на территории самого аэропорта. К этому моменту украинские военные остались в основном в укреплениях. Правда, этот штурм не был легким – противник активно вызывал огонь уже своих орудий на занятую часть аэропорта. Правда, «та сторона» работала не вполне аккуратно, и накрывала в том числе своих, что дало украинским военным повод говорить о «вызове огня на себя». Тем не менее, бой был тяжелым. От обстрелов постройки аэропорта были полностью разрушены. Как сообщалось, один из русских ополченцев, Николай Виденеев, был убит, пытаясь откопать своего командира из-под руин рухнувшего здания – тот выжил, а вот Виденеев погиб.

Федеральное агентство новостей / Виктор Сухоруков

Однако результатом штурма стало освобождение почти всей территории аэропорта. В ночь на 1 сентября остатки украинских подразделений начали отступать. Сплошного фронта вокруг бывшей воздушной гавани не существовало, поэтому уцелевшим удалось отойти. Однако до двух десятков украинских военных попало в плен 1 сентября, когда ополченцы вели зачистку аэропорта. В его развалинах было брошено немало боевой и вспомогательной техники – в основном уже поврежденной – не менее 18 единиц одной бронетехники.

Но главное – ополчению и российским добровольцам удалось ликвидировать причинивший столько проблем опорный пункт ВСУ. С территории аэропорта велись обстрелы Луганска, а кроме того– его использовали как опорную плиту для удара в тыл. Летом того года город запросто мог пасть. Аэропорт был важной частью удавки, накинутой на шею ЛНР, и в 2014 году эта удавка была изорвана в клочья.