Американец объяснил, почему его поразил поход за грибами в России

Москва, 31 августа. Американец Джейкоб поделился своими впечатлениями от похода за грибами с русскими друзьями и рассказал, чем «тихая охота» в России отличается от США.

Приятели из России познакомили жителя США с «тихой охотой». Джейкоб отметил на своем канале «Американец о России» на платформе «Яндекс.Дзен», что от каждого похода он получал удовольствие, а также изучал «русскую душу». Иностранец сравнил особенности сбора грибов в двух странах и объяснил, почему его поразила «тихая охота» в России.

В США встречаются лисички, опята, белые и другие виды грибов. Но несмотря на то, что до американских лесов добраться проще благодаря асфальтированным дорогам, местные жители редко собирают урожай.

«Самая главная причина для многих — запреты. Собирать грибы нельзя в каждом лесу, нужно знать множество правил. Можно ли собирать грибы в конкретном месте, частная ли это собственность, в каком количестве разрешен сбор, а самое главное — нужна ли здесь лицензия», — рассказал иностранец.

Из-за таких трудностей американцам проще доехать до ближайшего супермаркета и купить готовые грибы. Кроме того, в США не будет атмосферы во время похода за грибами, которая есть в России. Поездка ценна общением с друзьями-грибниками, которых просто найти среди русских и почти невозможно на родине, объяснил иностранец.

Также во многих американских лесах грибы высаживают специально. Человек просто приходит и буквально собирает урожай с грядок. Американец признался что после поездки в Россию такой сбор грибов принять уже не может.

Сезон «тихой охоты» продолжается в лесах Ленинградской области. Один житель Санкт-Петербурга нашел улов в виде белого гриба весом 576 граммов.