Один из дилеров АвтоВАЗа сообщил о нехватке автомобилей

Москва, 31 августа. Дилер-центр автомобилестроительной компании из Тольятти перечислил последствия дефицита комплектующих.

План по производству машин был подвергнут корректировкам в АвтоВАЗе в связи с нехваткой важных электронных составляющих. По этой причине концерн отказался от производства 14 тыс. машин в начале лета. Дилер марки отметил в комментарии «Лада.Онлайн», что решение привело к нехватке моделей Lada, что, в свою очередь, повлияло на работу автоцентров и систему ценообразования.

Согласно инсайдерской информации, характер обстановки в компании можно сравнить с апрелем и маем прошлого года. Тогда на эффективность конвейера сильно повлияло распространение COVID-19. В обычных условиях дилерам поступало до 80 машин ежемесячно. Август стал «пустым» месяцем для автосалонов, а потенциал на сентябрь — максимум 30 экземпляров Lada.

Помимо этого, дефицит полупроводников привел к тому, что автозавод не будет устанавливать систему «ЭРА-ГЛОНАСС» на новые модели. При этом решение является отложенным, в дальнейшем АвтоВАЗ будет обязан поставить отечественную разработку на машины.

Некоторые автоэксперты говорят, что компания может приступить к сборке максимально простой версии Lada Granta Classic Light, где будут отсутствовать наиболее популярные функции авто, вроде магнитолы, кондиционера и ABS.