Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 августа 21:34
21:34
Политика
Странную реакцию Байдена на вопрос об Афганистане объяснили в России
21:34
Весь мир
Бойцы ЦАР научились пользоваться основными приложениями пакета Microsoft Office
21:33
Весь мир
Власти заявили об экономическом спаде в Канаде
21:25
Общество
Известный фотограф и блогер Крыма поделился советами с начинающими путешественниками
21:21
Общество
Психолог Исаев объяснил, что поможет забыть прошлые отношения
21:07
Экономика
Певец Эмин Агаларов пожаловался на падение прибыли своих торговых центров
21:06
Экономика
Зеленский не оценил «чистоту» российского газа
21:04
Шоу-бизнес
Мария Голубкина пристыдила Аллу Пугачеву и Филиппа Киркорова
21:02
Весь мир
Алжир и Россия обсудили укрепление военного сотрудничества
20:56
Шоу-бизнес
Работавший с Энрике Иглесиасом пиар-менеджер рассказал об алкогольной зависимости МакSим
Все новости

Один из дилеров АвтоВАЗа сообщил о нехватке автомобилей
Экономика
Один из дилеров АвтоВАЗа сообщил о нехватке автомобилей
Пресс-служба ОАО «АВТОВАЗ».

Москва, 31 августа. Дилер-центр автомобилестроительной компании из Тольятти перечислил последствия дефицита комплектующих.

План по производству машин был подвергнут корректировкам в АвтоВАЗе в связи с нехваткой важных электронных составляющих. По этой причине концерн отказался от производства 14 тыс. машин в начале лета. Дилер марки отметил в комментарии «Лада.Онлайн», что решение привело к нехватке моделей Lada, что, в свою очередь, повлияло на работу автоцентров и систему ценообразования.

Согласно инсайдерской информации, характер обстановки в компании можно сравнить с апрелем и маем прошлого года. Тогда на эффективность конвейера сильно повлияло распространение COVID-19. В обычных условиях дилерам поступало до 80 машин ежемесячно. Август стал «пустым» месяцем для автосалонов, а потенциал на сентябрь — максимум 30 экземпляров Lada.

Помимо этого, дефицит полупроводников привел к тому, что автозавод не будет устанавливать систему «ЭРА-ГЛОНАСС» на новые модели. При этом решение является отложенным, в дальнейшем АвтоВАЗ будет обязан поставить отечественную разработку на машины.

Некоторые автоэксперты говорят, что компания может приступить к сборке максимально простой версии Lada Granta Classic Light, где будут отсутствовать наиболее популярные функции авто, вроде магнитолы, кондиционера и ABS.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Один из дилеров АвтоВАЗа сообщил о нехватке автомобилей
автоваз lada дефицит микрочипов
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru