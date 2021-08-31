Мировые цены на нефть демонстрируют рост

Москва, 31 августа. Стоимость нефти выросла за неделю на 10%, что стало сильнейшим скачком с мая 2020 года, свидетельствуют данные торговой сессии.

Так, цена ноябрьских фьючерсов не североморскую марку нефти Brent выросла на 2,2% — до 71,7 доллара за «бочку», октябрьских — на 2,29%, до 72,7 доллара. Техасская нефть WTI, в свою очередь, подорожала на 1,96% — до 68,74 доллара.

Рост нефтяных котировок был связан с коррекцией после падения на прошлой неделе. Тогда цены рухнули на 8-9%, рекордными с октября темпами. Несмотря на это, черному золоту удалось отыграть свои позиции. Позитивным фактором оказался ураган «Ида» в Мексиканском заливе. Участники торгов опасались, что стихия спровоцирует перебои в поставках.

Встреча стран — участников ОПЕК+ может привести к отказу от увеличения добычи нефти в сентябре. Не исключено, что крупнейшие экспортеры договорятся о сокращении добычи на 400 тыс. баррелей в сутки.