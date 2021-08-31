«Есть в голове»: Карпин определился со стартовым составом на матч с Хорватией

Москва, 31 августа. Наставник национальной команды России Валерий Карпин признался, что определился со стартовым составом на отборочный матч ЧМ-2022 против сборной Хорватии.

Российский специалист отметил, что тренерский штаб пообщался со всеми игроками сборной, чтобы они поняли задачу на предстоящие матчи. По его словам, стартовый состав на игру с хорватами понятен.

«Стартовый состав в голове уже есть. Глобальный разговор у нас был со всей командой, чтобы все понимали, во что мы хотим играть, готовы ли игроки к этому», — передает слова Карпина «Чемпионат».

Встреча Россия — Хорватия состоится 1 сентября в «Лужниках», старт — в 21:45 по московскому времени. На игре смогут присутствовать почти 20 тысяч зрителей. Для экс-тренера «Ростова» этот матч станет дебютным в национальной команде. Он сменил на посту главного тренера Станислава Черчесова, под руководством которого россияне провалились на чемпионате Европы.

Ранее Карпин выступил с обращением к болельщикам в преддверии квалификационных матчей национальной команды.