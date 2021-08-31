Политолог Межевич исключил войну между Пекином и Вашингтоном из-за Тайваня

Санкт-Петербург, 31 августа. Соединенные Штаты не собираются воевать с Китаем из-за Тайваня, уверен политолог, доктор экономических наук, профессор кафедры европейских исследований Николай Межевич.

Эксперт выступил с заявлением в пресс-центре Медиагруппы «Патриот». Он исключил войну между Пекином и Вашингтоном. Политолог считает, что КНР также не собирается совершать наступательные действия. Межевич рассказал, чем обернется захват Тайваня для Китая.

«С военной точки зрения и Пекин может захватить Тайвань последние лет 60, а дальше что? Выпасть из мировой торговой системы? Понятно, что изменения нынешней ситуации, когда де-юре Китай один, но де-факто их два, устраивает очень многих, и в китайском бизнесе есть люди, которые используют Тайвань как площадку для той же дороги в Японию, США», — пояснил профессор.

Пекину выгодно располагать квази китайской территорией. На такие земли никто не наложит ограничительные меры, констатировал Николай Межевич.

pixabay.com /

Ранее администрация президента Джо Байдена сообщила о подготовке соглашения с Тайванем о поставках вооружений на сумму 750 миллионов долларов. По словам пресс-секретаря Белого дома, сделка направлена на некое укрепление «возможностей самообороны» острова.