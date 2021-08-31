Политолог Егорченков оценил шансы Украины вернуть себе статус ядерной державы

Москва, 31 августа. Украинцы продолжают жить в мире фантазий, полагая, что президент США Джо Байден позволит их стране вновь получить ядерное оружие, заявил политолог Дмитрий Егорченков.

Украинский лидер Владимир Зеленский 1 сентября должен встретиться в Вашингтоне с Байденом. На фоне предстоящих переговоров украинские националисты призывают президента страны потребовать от США вернуть Украине статус ядерной державы. По их мнению, это необходимо «для сохранения суверенитета и гарантий безопасности».

Директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Егорченков, оценивая шансы Киева добиться желаемого, заявил, что украинцы живут в мире собственных фантазий и не собираются уходить оттуда. Проблема заключается лишь в том, что свои мечты они пытаются навязать американскому лидеру. При этом в США прекрасно знают, что инвестировать в Украину нельзя, потому что выделенные средства разворуют.

«Когда украинцы требуют, чтобы им доверили еще одну газовую трубу или вернули ядерное оружие, они почему-то забывают о том, что на днях президент Эстонии Керсти Кальюлайд на весь мир заявила, что им нельзя деньги доверять, а не то, что ядерное оружие», – объяснил эксперт в эфире программы «60 минут».

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Ранее лидер парламентского большинства в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что ядерное оружие способно дать Украине возможность «шантажировать весь мир». В Госдуме РФ заявили, что решение украинских властей отказаться от ядерного статуса было одним из немногих правильных, передает RT.