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В Берлине привитые и переболевшие COVID-19 смогут посещать ночные клубы

  /   Обновлено: 31 августа 2021 20:35
Общество
В Берлине привитые и переболевшие COVID-19 смогут посещать ночные клубы
pixabay.com

Берлин, 31 августа. Власти Берлина разрешили ночным клубам возобновить свою деятельность. Посетить развлекательные заведения смогут только вакцинированные и переболевшие коронавирусом.

Некоторые местные клубы уже начали принимать гостей на открытом воздухе этим летом при наличии документов, подтверждающих факт вакцинации, перенесенного заболевания или отрицательного результата теста на COVID-19. Кроме того, нужно было соблюдать масочный режим.

Однако теперь привитые и переболевшие могут не только посещать развлекательные заведения, но и отказаться от ношения масок. Данное решение также распространяется на городские сауны, хаммамы и термальные ванны.

Власти Дании тем временем планируют отменить все ограничения по коронавирусу. Меры будут сняты с 10 сентября.

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берлин коронавирус ночные клубы
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