В Берлине привитые и переболевшие COVID-19 смогут посещать ночные клубы

Берлин, 31 августа. Власти Берлина разрешили ночным клубам возобновить свою деятельность. Посетить развлекательные заведения смогут только вакцинированные и переболевшие коронавирусом.

Некоторые местные клубы уже начали принимать гостей на открытом воздухе этим летом при наличии документов, подтверждающих факт вакцинации, перенесенного заболевания или отрицательного результата теста на COVID-19. Кроме того, нужно было соблюдать масочный режим.

Однако теперь привитые и переболевшие могут не только посещать развлекательные заведения, но и отказаться от ношения масок. Данное решение также распространяется на городские сауны, хаммамы и термальные ванны.

Власти Дании тем временем планируют отменить все ограничения по коронавирусу. Меры будут сняты с 10 сентября.