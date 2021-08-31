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Адвокат Волкова рассказала о способах привлечения русофобов к ответственности за рубежом
Общество
Адвокат Волкова рассказала о способах привлечения русофобов к ответственности за рубежом
facebook.com  /  Виолетта Волкова

Санкт-Петербург, 31 августа. Способы привлечения к ответственности русофобов, скрывающихся за рубежом, озвучила адвокат Виолетта Волкова, выступившая спикером на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

Прямая трансляция на тему «За что иностранца могут выслать из России и пожизненно закрыть въезд» прошла в студии пресс-центра. Волкова считает, что законодательство, позволяющее наказывать русофобов, находящихся за пределами страны, необходимо, однако его рамки должны быть более четкими. Она отметила, что существует практика, позволяющая привлекать к уголовной ответственности за особо тяжкие преступления лиц, скрывающихся в других государствах.

В качестве примера юрист привела события 2014 года на территории Донбасса. Она отметила, что украинские радикалы, которые убивали россиян и тех, кто говорил на русском языке, пытаются уйти от правосудия.

Доставить этих людей в Россию и осудить за совершенные преступления можно в том случае, если они находятся на территории страны, гражданами которой они не являются. Если это государство имеет соответствующее соглашение с РФ, никаких причин не выслать такого человека нет, объяснила Волкова.

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патриот виолетта волкова пресс-конференцияя
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