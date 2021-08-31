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Россиянам перечислили противопоказания к трем отечественным вакцинам от COVID-19

  /   Обновлено: 31 августа 2021 19:47
Общество
Россиянам перечислили противопоказания к трем отечественным вакцинам от COVID-19
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 31 августа. Массовая вакцинация от коронавируса сейчас проводится в России. Однако в некоторых случаях прививка может быть категорически противопоказана.

Среди медотводов к вакцинации «Спутником V» числятся гиперчувствительность к другим препаратам со схожим составом, а также если у человека ранее при прививке возникали анафилактический шок или отек Квинке. Кроме того, с осторожностью стоит подходить к этому вопросу при наличии хронических заболеваний, эпилепсии и проблем с сердцем.

Вакцина «КовиВак» противопоказана при тяжелых поствакцинальных реакциях или осложнениях от других прививок, в случае аллергических реакций, при хронических болезнях, нарушениях работы желудочно-кишечного тракта, сердца и эндокринной системы. При этом «ЭпиВакКорону» не стоит получать тем, кто страдает гиперчувствительностью к компонентам препарата, тяжелыми формами аллергических реакций или злокачественными заболеваниями крови.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко ранее перечислил симптомы длительного COVID-19. По его словам, спустя шесть-девять месяцев у переболевших могут наблюдаться когнитивные расстройства, проблемы с памятью и повышенная утомляемость.

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