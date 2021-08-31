В России предложили ввести принцип «умного» налогообложения

Москва, 31 августа. Систему «умного» взимания налогов хотят учредить в Российской Федерации.

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что подход smart taxes может сделать процедуру сбора налогов гораздо более прибыльной для бюджеты страны. Об этом пишет ТАСС.

Соответствующую инициативу разработали исследователи из Института экономики роста имени П.А. Столыпина. Титов является председателем координационного совета объединения.

Smart taxes или принципы «умной» налоговой системы являются, по мнению руководителя экспертного центра при уполномоченном при президенте РФ по защите прав предпринимателей Антона Свириденко, основополагающими для создания эффективной схемы налогообложения.

Данный проект предполагает, что в государстве можно уменьшить общую фискальную нагрузку, сделав налоги более точечными. Так, повышать доходы бюджета эксперты хотят за счет увеличения налоговой базы, «обеления» предприятий малого и среднего бизнеса, установления разных уровней налога для отдельных отраслей, ориентируясь на их важность и прибыльность. Помимо этого, авторы smart taxes хотят привлекать инвестиции в места вывода денег из бизнес-оборота и стимулировать производительность, уменьшая налоги в определенных сферах.

Налог на добычу полезных ископаемых для металлургии хочет подвергнуть корректировкам Министерство финансов РФ. В октябре ведомство намеревается презентовать свои предложения по данному вопросу.