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В Сирии стартовал проект «Семейный рынок» по продаже товаров без наценки
Весь мир
В Сирии стартовал проект «Семейный рынок» по продаже товаров без наценки
Федеральное агентство новостей  / 

В ряде регионов Сирийской Арабской Республики (САР) при поддержке государственных корпораций, благотворительных организаций, местных производителей и региональных советов запущен проект «Семейный рынок».

Инициатива предоставляет сирийским семьям возможность приобретать различные товары со скидкой до 40%. В первую очередь проект направлен на продажу школьных принадлежностей, цена которых у торговцев фактически близка к себестоимости.

В Сирии запущен проект «Семейный рынок» по продаже товаров без наценки
Федеральное агентство новостей  / 

Задача программы — облегчить бремя граждан республики, которые сталкиваются с финансовыми проблемами из-за продолжающегося конфликта и западных санкций, а также обеспечить сирийских детей всем необходимым в преддверии нового учебного года.

В запуске проекта «Семейный рынок» в Дамаске приняли участие порядка 200 компаний, которые предлагают гражданам продукцию широкого спектра — в том числе канцелярские товары и школьные принадлежности.

В Сирии запущен проект «Семейный рынок» по продаже товаров без наценки
Федеральное агентство новостей  / 

Корреспондент международной редакции Федерального агентства новостей побеседовал с губернатором столицы Аделем аль-Олаби. Чиновник отметил, что инициатива играет существенную роль в экономической и социальной жизни сирийцев. В ее организации были задействованы сотрудники региональной администрации, Промышленной палаты Дамаска, благотворительных фонды и предприниматели.

В настоящий момент «Семейные рынки» функционируют не только в Дамаске, но и в других провинциях — Хомсе, Тартусе, Дейр эз-Зоре, Алеппо, Эс-Сувейде и Хаме.

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сирия дамаск торговля восстановление сирии
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