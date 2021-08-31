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Российская делегация посетила промзону Суэцкого канала в Айн Сохне
Весь мир
Российская делегация посетила промзону Суэцкого канала в Айн Сохне
wikipedia.org  /  CC BY-SA 3.0

Айн Сохна, 31 августа. Управление экономической зоны Суэцкого канала (SCZone) приняло российскую делегацию в составе представителей Министерства промышленности и торговли, Национальной корпорации развития (ВЭБ.РФ) и компаний, желающих инвестировать в данный регион. Встреча состоялась в штаб-квартире ведомства в Айн Сохне.

В рамках визита, о котором стороны объявили еще в июле в ходе интенсивных переговоров, делегаты осмотрели место реализации проекта в российской промышленной зоне (РПЗ) и посетили некоторые из существующих предприятий. Глава SCZone Яхья Заки отметил важность данной встречи, заявив, что для реализации планов РФ в Айн Сохне общая площадь РПЗ расширена на 5 км в Восточном Порт-Саиде, исходя из желания некоторых компаний-инвесторов. По его словам, настоящий визит направлен на определение конкретного местоположения будущих объектов.

Заки сообщил о разработке так называемого «операционного контракта» для РПЗ, который, как ожидается, обе стороны подпишут к концу текущего года по итогам согласования его условий, после чего начнется фактическая реализация проекта на местах. Глава SCZone представил делегации генеральный план промышленной зоны в Айн-Сохне и местоположение предлагаемой российской площадки.

Он также рассказал о преимуществах данного региона ввиду наличия в нем важного красноморского порта Сохна, близкого к городу Адабия, расположенного у южного входа в Суэцкий канал. Заки показал российской стороне, что в РПЗ полностью подготовлена вся необходимая инфраструктура.

Кроме того, зона находится недалеко от новой административной столицы и имеет удобное сообщение с другими объектами SCZone благодаря сети дорог и туннелей, спроектированных в соответствии с последними международными стандартами. Египетский чиновник представил делегатам наиболее важных работающих в Айн Сохне промышленных девелоперов, продемонстрировал недавно построенные установки по опреснению морской воды, а также разъяснил условия предоставления льгот для инвесторов SCZone.

Каир объявил в конце июля о достижении договоренности с российской стороной о расширении территории РПЗ в регионе Суэцкого канала путем включения Восточного Порт-Саида и Айн Сохны.

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