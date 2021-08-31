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Мосгорсуд рассмотрит иск лидера «Маленького принца» к Google

  /   Обновлено: 31 августа 2021 19:40
Общество
Мосгорсуд рассмотрит иск лидера «Маленького принца» к Google
Prt Scr youtube.com  /  ДЖЕМ

Москва, 31 августа. Мосгорсуд займется рассмотрением иска российского музыканта Александра Хлопкова, лидера группы «Маленький принц», к Google LLC.

Как сообщили в пресс-службе Мосгорсуда, судебное заседание назначено на 3 сентября на 15:30 по московскому времени.

«О ходе рассмотрения иска [о защите авторских прав] будет сообщено дополнительно», — уточнили представители суда.

Как выяснил ранее ФАН, Хлопков решил подать в суд на американскую компанию Google за использование его композиций и размещение их на видеохостинге YouTube. Музыкант хочет запретить кому-либо публиковать его хиты в интернете. Источники уточняли, что лидер группы «Маленький принц» подал не один, а два иска: о защите авторских прав и защите смежных прав в Сети.

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