Ростовский СК возбудил уголовное дело после обнаружения трупов матери и ребенка

Ростов-на-Дону, 31 августа. Следственный комитет Ростовской области возбудил уголовное дело после обнаружения в одной из городских квартир, расположенной в центре города, тела 32-летней матери и ее годовалой малышки.

Как пояснили в управлении, тела имели повреждения в виде колото-резанных ран. Осмотрев место происшествия эксперты установили, что повреждения окон, дверей и замков отсутствуют. Входная дверь была заперта изнутри.

В настоящее время проводится ряд экспертиз с привлечением судебно-медицинских экспертов. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного уголовным кодексом РФ по статье — убийство.

Как сообщает «Life» ссылаясь на собственный источник в правоохранительных органах, полицию вызвали соседи, после того, как их стал беспокоить трупный запах. Когда представители органов правопорядка вскрыли дверь, они увидели, что на матрасе лежала окровавленная женщина, а под ним находился труп дочери. Соседи говорят, что многое в квартире указывало на увлечение хозяйкой магией и чем-то потусторонним.

Ранее ФАН сообщал, что московская прокуратура направила в суд уголовное дело, которое возбудили в отношении 41-летней женщины, родившей в кустах. Она избавилась от младенца, положив его в мусорный бак.