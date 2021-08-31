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Ростовский СК возбудил уголовное дело после обнаружения трупов матери и ребенка
Происшествия
Ростовский СК возбудил уголовное дело после обнаружения трупов матери и ребенка
сайт следственного управления Следственного комитета по Ростовской области  /  Неизвестен

Ростов-на-Дону, 31 августа. Следственный комитет Ростовской области возбудил уголовное дело после обнаружения в одной из городских квартир, расположенной в центре города, тела 32-летней матери и ее годовалой малышки. 

Как пояснили в управлении, тела имели повреждения в виде колото-резанных ран. Осмотрев место происшествия эксперты установили, что повреждения окон, дверей и замков отсутствуют. Входная дверь была заперта изнутри. 

В настоящее время проводится ряд экспертиз с привлечением судебно-медицинских экспертов. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного уголовным кодексом РФ по статье — убийство.

Как сообщает «Life» ссылаясь на собственный источник в правоохранительных органах, полицию вызвали соседи, после того, как их стал беспокоить трупный запах. Когда представители органов правопорядка вскрыли дверь, они увидели, что на матрасе лежала окровавленная женщина, а под ним находился труп дочери. Соседи говорят, что многое в квартире указывало на увлечение хозяйкой магией и чем-то потусторонним. 

Ранее ФАН сообщал, что московская прокуратура направила в суд уголовное дело, которое возбудили в отношении 41-летней женщины, родившей в кустах. Она избавилась от младенца, положив его в мусорный бак.

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