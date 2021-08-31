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Подмененная при рождении жительница Мекки отсудила 500 тысяч долларов
Весь мир
Подмененная при рождении жительница Мекки отсудила 500 тысяч долларов
wikipedia.org  /  Al Jazeera English / CC BY-SA 2.0

Мекка, 31 августа. Власти саудовского города Мекка постановили одну из местных больниц выплатить 533 тысячи долларов в качестве компенсации женщине, подмененной при рождении.

В результате казуса, как отмечает местная газета Al-Watan, женщину вырастили чужие, и при этом значительно менее состоятельные родители, чем ее биологические родственники.

Как рассказала сама потерпевшая, она росла с чувством своей несхожести с семьей с точки зрения внешности и «других характеристик». Тест на ДНК она решила сделать вскоре после вступления в брак с родственником своей небиологической семьи.

Через некоторое время женщина решилась отыскать кровных родных и в ходе этого процесса выяснила, что ее настоящая мать умерла. Затем пострадавшая на основе анализа ДНК подала иск в Общий суд Мекки, где потребовала компенсации за ущерб, «причиненный ей проживанием в небиологической семье».

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мекка саудовская аравия днк
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