Подмененная при рождении жительница Мекки отсудила 500 тысяч долларов

Мекка, 31 августа. Власти саудовского города Мекка постановили одну из местных больниц выплатить 533 тысячи долларов в качестве компенсации женщине, подмененной при рождении.

В результате казуса, как отмечает местная газета Al-Watan, женщину вырастили чужие, и при этом значительно менее состоятельные родители, чем ее биологические родственники.

Saudi woman receives half a million dollar compensation following birth switch mishap https://t.co/16oRlsxQmh — Christopher True (@truealerts) August 31, 2021

Как рассказала сама потерпевшая, она росла с чувством своей несхожести с семьей с точки зрения внешности и «других характеристик». Тест на ДНК она решила сделать вскоре после вступления в брак с родственником своей небиологической семьи.

Через некоторое время женщина решилась отыскать кровных родных и в ходе этого процесса выяснила, что ее настоящая мать умерла. Затем пострадавшая на основе анализа ДНК подала иск в Общий суд Мекки, где потребовала компенсации за ущерб, «причиненный ей проживанием в небиологической семье».