Вашингтон, 31 августа. Участившиеся выпады Украины против России могут быть опасными для Соединенных Штатов, сообщает американское издание The National Interest.

Автор публикации Тед Карпентер обратил внимание на территориальные претензии Киева, откуда регулярно звучат призывы силой захватить народные республики Донбасса и даже российский Крым. Украинские милитаристы уверены, что НАТО разделяет их намерения. Именно поэтому аналитик призвал Вашингтон отказаться от дальнейшей поддержки киевского руководства.

«Продолжать поддержку нереалистичных территориальных амбиций Украины неразумно и опасно. Еще более безрассудно способствовать ее вхождению в НАТО», — заявил Карпентер.

По его словам, Североатлантический альянс мог бы смириться со «слабым и уязвимым клиентом». Однако он не может терпеть «слабого и уязвимого клиента, стремящегося проводить агрессивную политику». Карпентер уверен, что Украина, став членом НАТО, может выдать за «агрессию» со стороны Москвы любой незначительный инцидент. Как следствие, Альянс будет втянут в вооруженное противостояние с РФ. Учитывая столь мрачные перспективы, антироссийская политика может оставить «воинствующую» Украину без поддержки США, заключил автор.

Ранее, как сообщает RT, глава представительства НАТО в Киеве Александр Винников заявил, что война в Донбассе не мешает вступлению Украины в Альянс. Тем временем пресс-секретарь киевской делегации в контактной группе Алексей Арестович назвал условия для наступления ВСУ на ЛНР и ДНР.